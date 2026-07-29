Soirée Indienne Temple Protestant Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

Soirée Indienne

Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Concert de Naman Sharma, chanteur de musique classique indienne, joueur d’harmonium et pédagogue spécialisé dans la tradition hindoustanie. Formé aux gharanas de Gwalior et de Jaipur, il propose une musique ancrée dans la tradition tout en restant ouverte

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Temple Protestant 24 passage du Temple Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 64 32 46 60joursabirinde@netc.fr

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English :

Concert by Naman Sharma, a singer of Indian classical music, harmonium player, and educator specializing in the Hindustani tradition. Trained in the Gwalior and Jaipur gharanas, he presents music rooted in tradition while remaining open to new influences.

L’événement Soirée Indienne Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc