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AGENDA · La Plagne Tarentaise

La 6000D by Dare2B La 6D Bob Piste de Bobsleigh La Plagne Tarentaise

jeudi 30 juillet 2026 · Piste de Bobsleigh · La Plagne Tarentaise

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Piste de Bobsleigh
Adresse
La Roche
Ville
73210 La Plagne Tarentaise
Département
Savoie
Tarif

La Plagne Tarentaise

La 6000D by Dare2B La 6D Bob

Piste de Bobsleigh La Roche La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Sur le concept d’une “montée infernale”, les coureurs empruntent la mythique Piste Olympique de Bobsleigh, luge et Skeleton du bas vers le haut, sur une pente moyenne de 8,2% avec un maximum à 14% !
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Piste de Bobsleigh La Roche La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15 

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English : The 6000D by Dare2B La 6D Bob

Based on the concept of a ‘hellish climb’, the riders tackle the legendary OLYMPIC BOBSLEIGH, LUGE AND SKELETON TRACK from the bottom to the top, on a gradient averaging 8.2 per cent, with a maximum of 14 per cent!

L’événement La 6000D by Dare2B La 6D Bob La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

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