La 6000D by Dare2B La 6D Kids Plagne Centre La Plagne Tarentaise

Informations pratiques

La Plagne Tarentaise

La 6000D by Dare2B La 6D Kids

Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

La 6D Kid’s est une animation destinée aux enfants pour participer au grand week end de la 6000D.

Sur le front de neige de Plagne Centre, les boucles de 500m ou 1000m seront à réaliser une ou plusieurs fois selon les catégories d’âge.

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Plagne Centre Place du Chaudron La Plagne Tarentaise 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 09 20 15

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English : The 6000D by Dare2B La 6D Kids

The 6D Kid’s is an event designed for children to take part in the big 6000D weekend.

On the snow front at Plagne Centre, participants will complete the 500m or 1000m circuits once or several times, depending on their age group.

L’événement La 6000D by Dare2B La 6D Kids La Plagne Tarentaise a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme de la Grande Plagne