Montpellier

LA BACHÒCA !

64 Route de Lavérune Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La Bachòca ! 18 avril 2026 de 15h30 à 23h30.

Maison pour Tous Marcel PAGNOL, route de Lavérune.

Entrée libre.

La Bachòca ! 18 avril 2026 de 15h30 à 23h30.

Maison pour Tous Marcel PAGNOL, route de Lavérune.

Entrée libre.

Au programme

Après midi

Jeux et ateliers pour enfants puis BOUM

Soirée

19h Calcantar groupe de polyphonies occitanes

19h30 Last Call country rock blues

20h45 Kamel Sans Filtre musique méditerranéenne festive

22h DJ BinBin pour clôturer en dansant !

Repas et buvette sur place .

64 Route de Lavérune Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 48 18 62 09

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English : LA BACHÒCA !

La Bachòca! april 18, 2026 from 3:30pm to 11:30pm.

Maison pour Tous Marcel PAGNOL, route de Lavérune.

Free admission.

L’événement LA BACHÒCA ! Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER