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LA BACHÒCA ! Montpellier

LA BACHÒCA ! Montpellier samedi 18 avril 2026.

Adresse : 64 Route de Lavérune

Ville : 34070 Montpellier

Département : Hérault

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Montpellier

LA BACHÒCA !

64 Route de Lavérune Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

La Bachòca ! 18 avril 2026 de 15h30 à 23h30.
Maison pour Tous Marcel PAGNOL, route de Lavérune.
Entrée libre.
La Bachòca ! 18 avril 2026 de 15h30 à 23h30.
Maison pour Tous Marcel PAGNOL, route de Lavérune.
Entrée libre.

Au programme

Après midi
Jeux et ateliers pour enfants puis BOUM
Soirée
19h Calcantar groupe de polyphonies occitanes
19h30 Last Call country rock blues
20h45 Kamel Sans Filtre musique méditerranéenne festive
22h DJ BinBin pour clôturer en dansant !
Repas et buvette sur place   .

64 Route de Lavérune Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 48 18 62 09 

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English : LA BACHÒCA !

La Bachòca! april 18, 2026 from 3:30pm to 11:30pm.
Maison pour Tous Marcel PAGNOL, route de Lavérune.
Free admission.

L’événement LA BACHÒCA ! Montpellier a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER

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