La Balade Airvaudaise Airvault
dimanche 20 septembre 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
La Balade Airvaudaise
16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20 10:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez participer à la Balade Airvaudaise, organisée par le Footing Airvaudais Trail. Vous pourrez vous inscrire sur place, et deux parcours seront proposés 8 et 15 km. Les départs s’effectueront librement, entre 7 h 30 et 10 h, du kiosque du CCAS, au 16 rue Emmanuel Bonnet. Le café et la brioche vous seront offerts au départ, ainsi qu’un verre de l’amitié à l’arrivée ! Tarif de l’inscription 6 euros. Informations au 06 81 59 78 85. Randonnée ouverte aux runneurs. .
16 Rue Emmanuel Bonnet Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 59 78 85
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English : La Balade Airvaudaise
L’événement La Balade Airvaudaise Airvault a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Airvaudais Val du Thouet
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