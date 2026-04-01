La Balade de Printemps Rue du Pré Michaux Germaine
La Balade de Printemps Rue du Pré Michaux Germaine samedi 25 avril 2026.
Germaine
La Balade de Printemps
Rue du Pré Michaux Le Cerf à 3 pattes Germaine Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:30:00
fin : 2026-04-25 18:30:00
Date(s) :
2026-04-25
La balade de PRINTEMPS du Cerf à 3 pattes, venez randonner en famille ou entre amis le Samedi 25 avril 2026Tout public
La balade de PRINTEMPS du Cerf à 3 pattes
à GERMAINE
3 rue du pré Michaux 51160
Venez randonner en famille ou entre amis
Samedi 25 avril 2026
★ Deux circuits proposés 4 kms et 9 kms
★ Départs possibles entre 16h30 et 18h30
★ Bistrot et petite restauration sur place
Ambiance musicale assurée par le groupe Padapang
Deux circuits au choix selon vos envies ( 4kms & 9kms )
– Horaires de départs entre 16h30 et 18h30
– Bistrot et petite restauration sur place
– Réservation conseillée pour éviter l’attente lors du départ .
Rue du Pré Michaux Le Cerf à 3 pattes Germaine 51160 Marne Grand Est cerfa3pattes@gmail.com
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English : La Balade de Printemps
The 3-legged stag’s SPRING walk, come with your family or friends on Saturday, April 25, 2026
L’événement La Balade de Printemps Germaine a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne