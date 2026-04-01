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La Balade de Printemps Rue du Pré Michaux Germaine

La Balade de Printemps Rue du Pré Michaux Germaine samedi 25 avril 2026.

Lieu : Rue du Pré Michaux

Adresse : Le Cerf à 3 pattes

Ville : 51160 Germaine

Département : Marne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 2 2 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Germaine

La Balade de Printemps

Rue du Pré Michaux Le Cerf à 3 pattes Germaine Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 16:30:00
fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :
2026-04-25

La balade de PRINTEMPS du Cerf à 3 pattes, venez randonner en famille ou entre amis le Samedi 25 avril 2026Tout public
La balade de PRINTEMPS du Cerf à 3 pattes

à GERMAINE
3 rue du pré Michaux 51160

Venez randonner en famille ou entre amis
Samedi 25 avril 2026

★ Deux circuits proposés 4 kms et 9 kms
★ Départs possibles entre 16h30 et 18h30
★ Bistrot et petite restauration sur place

Ambiance musicale assurée par le groupe Padapang

Deux circuits au choix selon vos envies ( 4kms & 9kms )
– Horaires de départs entre 16h30 et 18h30
– Bistrot et petite restauration sur place
– Réservation conseillée pour éviter l’attente lors du départ   .

Rue du Pré Michaux Le Cerf à 3 pattes Germaine 51160 Marne Grand Est   cerfa3pattes@gmail.com

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English : La Balade de Printemps

The 3-legged stag’s SPRING walk, come with your family or friends on Saturday, April 25, 2026

L’événement La Balade de Printemps Germaine a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne

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