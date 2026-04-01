La Balade de Printemps Rue du Pré Michaux Germaine

Germaine

La Balade de Printemps

Rue du Pré Michaux Le Cerf à 3 pattes Germaine Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 16:30:00

fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

La balade de PRINTEMPS du Cerf à 3 pattes, venez randonner en famille ou entre amis le Samedi 25 avril 2026Tout public

La balade de PRINTEMPS du Cerf à 3 pattes

à GERMAINE

3 rue du pré Michaux 51160

Venez randonner en famille ou entre amis

Samedi 25 avril 2026

★ Deux circuits proposés 4 kms et 9 kms

★ Départs possibles entre 16h30 et 18h30

★ Bistrot et petite restauration sur place

Ambiance musicale assurée par le groupe Padapang

Deux circuits au choix selon vos envies ( 4kms & 9kms )

– Horaires de départs entre 16h30 et 18h30

– Bistrot et petite restauration sur place

– Réservation conseillée pour éviter l’attente lors du départ .

Rue du Pré Michaux Le Cerf à 3 pattes Germaine 51160 Marne Grand Est cerfa3pattes@gmail.com

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English : La Balade de Printemps

The 3-legged stag’s SPRING walk, come with your family or friends on Saturday, April 25, 2026

L’événement La Balade de Printemps Germaine a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne