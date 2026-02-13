La balade de vélos déguisés, Auvers-Saint-Georges, Auvers-Saint-Georges

La balade de vélos déguisés Lundi 25 mai, 15h00 Auvers-Saint-Georges Essonne

Envie de magie Auversoise pour les grands et les petits ??

L’AJA vous propose sa célèbre balade en vélos déguisés le lundi 25 mai 2026.

Rdv place de la mairie à 15h00

Balade accessible à tous, gouter à l’arrivée

Auvers-Saint-Georges 91580 Essonne Île-de-France

Venez parcourir les rues d’Auvers !