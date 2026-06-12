La balade gourmande d’Anton Agon-Coutainville
La balade gourmande d’Anton Agon-Coutainville mardi 4 août 2026.
Agon-Coutainville
La balade gourmande d’Anton
Cale du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Partez à la découverte des parcs à huitres, des moulières et de la pêcherie La Petite à bord d’un attelage motorisé tracté.
Balade avec pause dégustation au cœur des parcs (huîtres ou rillettes de poisson, pain, citron accompagné de vin blanc ou jus de pomme).
Durée 1h45.
Se présenter 15 mn avant l’horaire du départ en bas de la cale du Passous à Agon-Coutainville.
Réservations et billetterie auprès de tous les bureaux de Coutances Tourisme. .
Cale du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : La balade gourmande d’Anton
L’événement La balade gourmande d’Anton Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-09 par Coutances Tourisme
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