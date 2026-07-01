La Banque de France vous ouvre ses portes à Bastia, Banque de France BASTIA, Bastia

Informations pratiques

La Banque de France vous ouvre ses portes à Bastia Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France BASTIA Haute-Corse

Entrée libre de 10h à 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fondée en 1800, la Banque de France est une institution bicentenaire qui exerce des missions clés pour l’économie nationale. Elle œuvre notamment pour la stabilité financière, la politique monétaire et la gestion de la monnaie fiduciaire.

Cette journée spéciale offre l’occasion d’explorer l’architecture du bâtiment et de comprendre les différents métiers exercés, de l’analyse économique à la supervision bancaire. L’institution contribue aussi à l’éducation financière des citoyens et à la lutte contre la contrefaçon.

L’événement est destiné à un large public, des curieux aux étudiants en économie, afin d’approfondir les connaissances sur le système bancaire français.

Banque de France BASTIA 20200 BASTIA, 2 bis, rue Henri Pierangelli, Bastia 20200 Haute-Corse Corse

Ensembles, dialoguons pour une découverte de nos missions et du patrimoine de la Banque. Les agents de l’institution échangeront avec les visiteurs sur son rôle dans l’économie nationale. Banque de France Journées Européennes du Patrimoine