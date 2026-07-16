Notre petite histoire de la photographie, Bastia, Bastia

Informations pratiques

Notre petite histoire de la photographie 15 septembre – 15 décembre, les mardis Bastia Haute-Corse

projet fermé et financé par l’établissement scolaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T11:30:00+02:00

Fin : 2026-12-15T09:30:00+01:00 – 2026-12-15T11:30:00+01:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie et au vu de l’incessant flux d’images et la présence de l’intelligence artificielle dans notre quotidien, le Centre Méditerranéen de la Photographie propose d’animer un atelier sur le thème de la naissance de la photographie revisitée. Il s’inscrit dans une volonté d’accompagner l’élève à regarder et à interroger l’image et plus précisément les liens entre photographie et intelligence artificielle.

A travers la découverte d’un corpus de photographies issues de l’histoire de la photographie et de la collection du Centre Méditerranéen de la Photographie, par groupe d’élèves, chacun revisitera et s’appropriera l’histoire de la photographie en réalisant plusieurs clichés qui renverront aux photographies emblématiques étudiées en classe et aux divers genres tels que le portrait photographique, le paysage et la nature morte.

Le paysage

En référence à la photographie de Nicéphore Niepce datant de 1827 intitulée « Point de vue du Gras », les élèves détermineront un point de vue pour photographier plusieurs paysages vus à partir des fenêtres de la salle de classe.

La nature morte : 2 approches

Dans une approche esthétique et documentaire, un groupe d’élève photographiera sa table de travail comme une nature morte dans le même esprit que « la table servie » de Nicéphore Niepce.

Dans l’esprit scientifique de John Herschel, nous réaliserons des anthotypes* de compositions florales / nature morte avec des plantes dites « pauvres » récoltées dans la cour de l’école.

* procédé naturel qui utilise la photosensibilité des plantes

Le portrait

Le portrait sera étudié grâce au daguerréotype issu de la collection du CMP « Jeune femme anonyme en Haute-Corse ; circa 1860 » de JH Folchi, photographe italien ambulant qui réalisait des portraits au daguerréotype en Corse durant les années 1860. Les élèves réaliseront à leur tour dans une salle de classe aménagée en studio photographique un portrait posé et interrogeront l’IA pour créer un autre portrait idéalisé. Chaque élève travaillera en binôme, et à tour de rôle, photographiera et sera photographié avec un appareil reflex numérique sur trépied.

Nous réaliserons également des portraits photographiques en plan large et plan serré, comme les cartes de visite inventées par Eugène Disderi, qui renvoient inévitablement aux profils des réseaux sociaux.

La chronophotographie

En référence à Muybridge et Etienne-Jules Marey, inventeurs de la chronophotographie, nous décomposerons en photographies les mouvements et gestes comme la descente d’un escalier et/ou un exercice de gymnastique.

Après sélection des clichés numériques couleur en salle de classe, chacun(e) écrira une légende bilingue, en français et en corse, ajoutée à chaque photographie en référence aux outils du texte descriptif préalablement étudiés en classe de français

Bastia ecole campanari Bastia 20297 Haute-Corse Corse 0977742365 Centre méditerranéen de la photographie, crée en 1990.

Le Centre Méditerranéen de la Photographie est une association Loi 1901 conventionnée avec la Collectivité de Corse. Basé à Bastia (siège social), ce centre d’art est un lieu de réflexion et de création dont la vocation est de doter la Corse d’un lieu permanent pour

la photographie, inscrit dans une réelle volonté d’ouverture sur les cinq continents avec

comme spécificité la Méditerranée et l’Europe.

Son action se traduit par la constitution d’un fonds photographique sur la Corse et la

Méditerranée au moyen de commandes photographiques et d’acquisitions, d’une mise en

réseau de lieux d’expositions, d’éducation à l’image pour tout type de public et d’actions

pédagogiques en milieu scolaire.

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie et au vu de l’incessant flux d’images et la présence de l’intelligence artificielle dans notre quotidien, le Centre Méditerranéen de à…

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