La Barbe Bleue 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

La Barbe Bleue

Mercredi 2 juin 2027 à partir de 14h30.

Samedi 5 juin 2027 à partir de 14h30.

Mercredi 9 juin 2027 à partir de 14h30.

Samedi 12 juin 2027 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-02 14:30:00

fin : 2027-06-12

Date(s) :

2027-06-02 2027-06-05 2027-06-09 2027-06-12

Spectacle pour enfants à partir de 5 ans, issu du conte La Barbe-Bleue de Charles Perrault.Enfants

En interdisant à sa jeune épouse l’accès au petit cabinet noir, la Barbe-Bleue excite sa curiosité sans pour autant la satisfaire. Mais l’envie de savoir ce que contient le cabinet est la plus forte, et lorsque la Barbe-Bleue part en voyage, la jeune femme ne résiste pas à la tentation. De multiples versions ont jalonné l’histoire de ce conte, jusqu’à ne plus savoir si c’est bien un fait divers qui en est à l’origine ou si c’est le conte lui-même qui a donné naissance à la célèbre légende…







Dans ce spectacle, musique, décor et vidéos servent un univers à la fois troublant et merveilleux dont la poésie offre un vrai contre-point à la barbarie évoquée.









Mise en scène de Laurence Janner

Avec Marianne Houspie et Jérôme Rigaut .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A children’s show for ages 5 and up, based on Charles Perrault’s fairy tale *Bluebeard*.

L’événement La Barbe Bleue Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille