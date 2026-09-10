LA BARBOTEUSE STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA BARBOTEUSE

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 11:00:00

fin : 2026-10-25 12:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Solo de clown & Bulles de savon, accessible à tout public à partir de 2 ans. (Adapté également aux malentendants).

Comment aborder la propreté lorsqu’on est un clown et qu’on entre dans une salle de bain ? Ce n’est pas en choisissant le chemin le plus court ni le plus facile que la Barboteuse va se laver. Elle doit prendre confiance en elle et oser plonger dans l’eau de sa baignoire.

Dans un décor intemporel à la fois moderne et rétro avec une baignoire au milieu de la scène, la Barboteuse ne dit que quelques mots que les plus jeunes peuvent comprendre et exprime ses émotions en complicité avec le public. 12 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr

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English :

Clown Solo & Soap Bubbles, suitable for all ages 2 and up. (Also accessible to the hearing impaired).

L’événement LA BARBOTEUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE