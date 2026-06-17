LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse samedi 22 août 2026.

Toulouse

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

L’épanouissement de la personnalité, le refus du conformisme, l’art de profiter de l’instant présent et l’apprentissage de la liberté. À la fin des années 1950 aux États-Unis, dans une prestigieuse académie aussi austère que réputée, un groupe de jeunes étudiants voient leur vie bouleversée par les méthodes pédagogiques peu orthodoxes de leur professeur de littérature anglaise. Un film culte et un classique parmi les classiques pour une salutaire désacralisation de l’institution, porté par un Robin Williams au meilleur de sa forme.

Peter Weir, 1989. USA. 128 min. Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE