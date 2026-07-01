Jeu d’enquête nocturne, Église du Gesù, Toulouse
jeudi 13 août 2026 · Église du Gesù · Toulouse
Informations pratiques
Jeu d’enquête nocturne Jeudi 13 août, 19h30 Église du Gesù Haute-Garonne
12 € | Billetterie à venir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T19:30:00+02:00 – 2026-08-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T19:30:00+02:00 – 2026-08-13T21:00:00+02:00
Un atelier créatif et historique à découvrir en famille
À la nuit tombée, poussez les portes du Gesù pour une visite pas comme les autres. Dans l’obscurité, l’église devient le théâtre d’une enquête où patrimoine et jeu se rencontrent. Munis d’une lampe torche, explorez librement les chapelles, observez les détails cachés de l’architecture et percez les secrets du monument.
Sur les traces de l’architecte Henri Bach
Vous incarnez les héritiers de l’architecte Henri Bach. Avant sa disparition, celui-ci aurait caché un précieux plan dans l’église, laissant pour seules indications les pages énigmatiques de son journal. Pour retrouver ce document, vous devrez d’abord déverrouiller ses notes, puis résoudre une série d’énigmes inspirées de l’histoire, des peintures et de l’architecture du lieu. Mots croisés, codes à déchiffrer, détails à repérer et indices à reconstituer rythmeront votre progression.
Église du Gesù 22 Rue des Fleurs, 31000 Toulouse, France Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Une visite nocturne insolite du Gesù sous forme de jeu de piste. À la lumière des lampes torches, partez sur les traces de l’architecte Henri Bach, résolvez des énigmes et trouver le plan disparu.
© Alexandre Ollier
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