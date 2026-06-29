MAMZ’ELLE BEE & THE BOYS (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

MAMZ’ELLE BEE & THE BOYS (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Un plongeon à l’époque de la libération, où la bonne humeur, la musique, la danse, la joie de vivre résonnaient dans les coeurs. C’est le temps des bals, de l’insouciance rythmé par cette musique américaine porteuse de renouveau et d’espoir. Quatre musiciens de talent au caractère bien trempé, accompagnent Mamz’elle BEE autour d’un répertoire allant du Swing au Boogie inspiré des chanteurs et chanteuses emblématiques de l’époque Ella Mae Morse, Louis Prima, Gia Maione, Peggy Lee, Doris Day, Keely Smith, Louis Jordan, Ray McKinley, Betty Hutton, the Andrews Sisters… Un spectacle spécialement conçu pour les danseurs de Lindy hop, Swing, Charleston, Balboa, Boogie mais aussi les amateurs de Jazz et d’univers immersif. Une musique pleine de joie délivrée avec une énergie communicative et une personnalité hors du commun, qui donne envie de danser et de se laisser emporter hors du temps. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement MAMZ’ELLE BEE & THE BOYS (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE