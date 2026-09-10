La basilique Saint-Vincent : histoire, architecture et orgue restauré, Église Saint-Vincent, Metz

Informations pratiques

La basilique Saint-Vincent : histoire, architecture et orgue restauré 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la basilique Saint-Vincent et son architecture, de sa façade néoclassique à son intérieur gothique champenois. Ce sera également l’occasion de découvrir l’orgue fraîchement restauré.

Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php

Visite guidée « La basilique Saint-Vincent : histoire, architecture et orgue restauré ».

©Christian Legay