La basilique Saint-Vincent : histoire, architecture et orgue restauré, Église Saint-Vincent, Metz
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Metz
Informations pratiques
La basilique Saint-Vincent : histoire, architecture et orgue restauré 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Venez découvrir l’histoire de la basilique Saint-Vincent et son architecture, de sa façade néoclassique à son intérieur gothique champenois. Ce sera également l’occasion de découvrir l’orgue fraîchement restauré.
Église Saint-Vincent Rue Saint-Vincent, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0800891891 https://metz.fr/lieux/lieu-132.php
Visite guidée « La basilique Saint-Vincent : histoire, architecture et orgue restauré ».
©Christian Legay
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