La bastide en musique Créon
La bastide en musique Créon samedi 20 juin 2026.
Créon
La bastide en musique
Place de la Prévoté Créon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La mairie de Créon et le comité des fêtes mettent la bastide en fête le 20 juin sur la place de la Prévôté. Au programme, à 18 h 30 initiation aux danses anciennes valses masurka, 19 h 15 apéro set avec DJ Victor, 20 h 30 Groupe Fuego Latino. .
Place de la Prévoté Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 54 contact@mairie-creon.fr
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English : La bastide en musique
L’événement La bastide en musique Créon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT de l’Entre-deux-Mers
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