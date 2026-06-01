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La bastide en musique Créon

La bastide en musique Créon

La bastide en musique Créon samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de la Prévoté

Ville : 33670 Créon

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit

Créon

La bastide en musique

Place de la Prévoté Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

La mairie de Créon et le comité des fêtes mettent la bastide en fête le 20 juin sur la place de la Prévôté. Au programme, à 18 h 30 initiation aux danses anciennes valses masurka, 19 h 15 apéro set avec DJ Victor, 20 h 30 Groupe Fuego Latino.   .

Place de la Prévoté Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 54  contact@mairie-creon.fr

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English : La bastide en musique

L’événement La bastide en musique Créon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT de l’Entre-deux-Mers

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