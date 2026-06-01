Créon

La bastide en musique

Place de la Prévoté Créon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La mairie de Créon et le comité des fêtes mettent la bastide en fête le 20 juin sur la place de la Prévôté. Au programme, à 18 h 30 initiation aux danses anciennes valses masurka, 19 h 15 apéro set avec DJ Victor, 20 h 30 Groupe Fuego Latino. .

Place de la Prévoté Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 54 54 contact@mairie-creon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La bastide en musique

L’événement La bastide en musique Créon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT de l’Entre-deux-Mers