La Bâtie x Villa Bernasconi x Éditions Zoé I Avec La Bâtie – Festival de Genève, Parc Marignac, Genève

La Bâtie x Villa Bernasconi x Éditions Zoé I Avec La Bâtie – Festival de Genève 29 et 30 août Parc Marignac

Billetterie sur labatie.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T11:00:00+02:00 – 2026-08-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-30T11:00:00+02:00 – 2026-08-30T21:30:00+02:00

Lancy en été

Samedi 29 et dimanche 30 août

Villa et parc Bernasconi

Le programme et les horaires sont disponibles sur labatie.ch

Le temps d’un week-end, plusieurs autrices et auteurs de la maison d’édition genevoise feront entendre des textes publiés ou en cours d’écriture dans l’écrin intime et domestique de la Villa Bernasconi. La plupart des pièces seront habitées par ces voix qui rendront vivants les élans et les processus de la création littéraire. Conçue avec Caroline Couteau, directrice des éditions Zoe, la programmation de l’événement proposera également des ateliers d’écriture et des performances dans la Villa et dans son parc. Avec : Elisa Shua Dusapin, Anne-Sophie Subilia, Aude Seigne, Jérémie Gindre, Sarah Elena Müller & Raphaëlle Lacord, Catherine Safonoff…

Depuis cinquante ans, les Éditions Zoé sont attentives aux écritures qui explorent la fragilité humaine et les zones discrètes du quotidien à travers des récits intimes, souvent situés en Suisse mais ouverts à d’autres histoires et mémoires, où l’enfance, les liens familiaux, les migrations et les héritages culturels constituent des motifs récurrents. S’il fallait identifier une ligne éditoriale, elle serait liée à la précision de l’écriture et à sa force sensorielle, rarement démonstratives : une littérature de la justesse, des nuances, des silences, où l’émotion circule sans pathos. Qu’il s’agisse de romans ou de récits-enquêtes, les livres publiés par Zoé privilégient les trajectoires individuelles capables d’éclairer une histoire plus large, et misent sur des formes sobres qui laissent au lecteur la liberté de combler les vides. Zoé offre un espace aux voix singulières qui interrogent notre manière d’habiter le monde, sans éclat inutile mais avec une intensité durable.

Parc Marignac Av. Eugène-Lance 28 1212 Grand-Lancy Genève 1212 Grand-Lancy Genève [{« type »: « link », « value »: « http://labatie.ch »}] [{« link »: « https://www.batie.ch/fr/interedition »}]

Littérature et performances I Tout public

Alain Eretzian