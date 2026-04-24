Noyant-de-Touraine

La BD en folie

Route de la Manse Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Nouvelle édition du salon de la bande dessinée organisé par l’association Art’No Limit.

Au programme rencontres, dédicaces, découvertes et bonne humeur pour petits et grands passionnés.

Nouvelle édition du salon de la bande dessinée organisé par l’association Art’No Limit.

Au programme rencontres, dédicaces, découvertes et bonne humeur pour petits et grands passionnés.

Nous aurons le plaisir d’accueillir en invités d’honneur Patricia Crottier et Bob Bergé pour partager leur univers et échanger avec vous !

Une journée conviviale à ne pas manquer en famille ou entre amis, au cœur de la BD ! .

Route de la Manse Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

5th edition of the comics fair organized by the Art’No Limit association.

Numerous authors will be on hand to sign their works.

Guests of honor will be Véronique Hermouet and Fred Coicault.

Jean-Christian Fraiscinet from Les Bodin’s will also be present.

L’événement La BD en folie Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme