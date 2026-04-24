Noyant-de-Touraine

Rando Rêves d’Enfants

Rue du Stade Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Randonnez pour ADEL Centre, vos dons seront utilisés exclusivement à la réalisation de rêves pour les enfants atteints de leucémie ou de cancer.

Trois circuits pédestres de 7, 11 et 16 km.

Ravitaillement à mi-parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.

Départ libre possible entre 8h et 9h30.

Randonnez pour ADEL Centre, vos dons seront utilisés exclusivement à la réalisation de rêves pour les enfants atteints de leucémie ou de cancer.

Trois circuits pédestres de 7, 11 et 16 km.

Ravitaillement à mi-parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.

Départ libre possible entre 8h et 9h30. 6 .

Rue du Stade Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 01 85 42 86 randorev9@gmail.com

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English :

Hike for ADEL Centre, your donations will be used exclusively to make dreams come true for children with leukemia or cancer.

Three walking circuits of 7, 11 and 16 km.

Refreshments at halfway point and welcome drink at the finish.

Free start between 8 and 9.30 a.m.

L’événement Rando Rêves d’Enfants Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme