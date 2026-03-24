La Beaufortine

Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La Beaufortine aura lieu le dimanche 31 mai 2026 sur le territoire Porte du Jura avec plusieurs distances au choix. Une date à retenir pour participer à un moment convivial, lors d’une randonnée sur 6, 14 ou 20 kilomètres.

Se renseigner par mèl randonnee.beaufort.jura@gmail.com .

Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté randonnee.beaufort.jura@gmail.com

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English : La Beaufortine

L’événement La Beaufortine Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA