La Beaufortine Beaufort-Orbagna
La Beaufortine Beaufort-Orbagna dimanche 31 mai 2026.
La Beaufortine
Beaufort-Orbagna Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
La Beaufortine aura lieu le dimanche 31 mai 2026 sur le territoire Porte du Jura avec plusieurs distances au choix. Une date à retenir pour participer à un moment convivial, lors d’une randonnée sur 6, 14 ou 20 kilomètres.
Se renseigner par mèl randonnee.beaufort.jura@gmail.com .
Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté randonnee.beaufort.jura@gmail.com
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English : La Beaufortine
L’événement La Beaufortine Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA