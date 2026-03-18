Nature en fête Les éco-rencontre du Sud Revermont & concert Reggae surprise La CABORDE Beaufort-Orbagna

Nature en fête Les éco-rencontre du Sud Revermont & concert Reggae surprise

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La CABORDE, l’association beaufortine ENVIRONNEMENT SUD REVERMONT et de nombreuses associations locales s’associent pour vous proposer la 1ère édition de Nature en fête Les éco-rencontres du Sud Revermont une journée ludique et festive autour de la préservation de l’environnement et de la solidarité.

AU PROGRAMME

• Le matin, des animations dans tout le Sud-Revermont, côté Bresse et côté Jura sorties nature, atelier cuisine, découverte des cours d’eau…

• dès 15h, rendez-vous à La CABORDE ateliers créatifs, animations, rencontres d’associations, coin enfants, buvette…

• à 19h, repas bio et local

• à 20h45, concert de Reggae surprise le groupe qui transforme les hits en soleil et les revisite en version reggae solaire et dansante bonne humeur et ambiance fédératrice au rendez-vous !

Samedi 30 mai 2026

Entrée libre

Repas sur réservation à asso@environnement-sud-revermont.fr

+ d’infos facebook.com/environnementsudrevermont .

La CABORDE D97 Beaufort-Orbagna 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 06 04 caborde@ccportedujura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nature en fête Les éco-rencontre du Sud Revermont & concert Reggae surprise Beaufort-Orbagna a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA