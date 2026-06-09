La belle au bois dormant Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac dimanche 24 janvier 2027.

La Baule-Escoublac

La belle au bois dormant

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 17:00:00

fin : 2027-01-24 18:30:00

Date(s) :

2027-01-24

NP Spectacles Productions présente

La Belle au bois dormant

Le ballet des ballets : ainsi le qualifiait Rudolf Noureev.

En effet, La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphié par Marius Petipa d’après le conte de Perrault et des frères Grimm, fait partie des ballets classiques les plus populaires. Combinant magie de l’argument et virtuosité des rôles, il est repris aujourd’hui dans la plupart des grandes compagnies classiques.

La Belle au bois dormant, c’est l’histoire de la princesse Aurore, douée de toutes les qualités du monde grâce à la bienveillance de ses marraines, de gentilles fées, mais que la méchante fée Carabosse condamnera à un sommeil éternel pour le jour de ses seize ans.

TARIFS

Individuel 44€

Jeune -18 ans étudiants -25ans/ demandeur d’emploi (sur justificatif): 24€

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez la billetterie au 02 40 11 51 51 ou à l’adresse billetterie@labaule-evenements.com .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La belle au bois dormant La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44