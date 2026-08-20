LA BELLE ET LE CLOCHARD, Le Trianon, Noisy-le-Sec

Informations pratiques

LA BELLE ET LE CLOCHARD Dimanche 27 septembre, 14h30 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T14:30:00+02:00 – 2026-09-27T15:54:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:30:00+02:00 – 2026-09-27T15:54:00+02:00

Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard le batard, perturbées par tante Sarah et ses deux adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sournois.

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3541?showId=67872 »}]

La belle et le clochard – Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard le batard, perturbées par tante Sarah et ses deux adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sourn…