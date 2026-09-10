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AGENDA · Noisy-le-Sec

TON ANIMAL MATERNEL, Le Trianon, Noisy-le-Sec

lundi 14 septembre 2026 · Le Trianon · Noisy-le-Sec

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Lieu
Le Trianon
Adresse
Place Carnot, Romainville
Ville
93130 Noisy-le-Sec
Département
Seine-Saint-Denis

TON ANIMAL MATERNEL Lundi 14 septembre, 20h00 Le Trianon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T20:00:00+02:00 – 2026-09-14T21:52:00+02:00
Fin : 2026-09-14T20:00:00+02:00 – 2026-09-14T21:52:00+02:00

De retour au Costa Rica après des études en Europe, Elsa retrouve sa petite sœur Amalia, seule dans la maison familiale. De plus en plus insaisissable, celle-ci semble enfermée dans des croyances ésotériques. Elsa essaie d’alerter leurs parents, mais ni le père, trop occupé par ses nouvelles conquêtes, ni la mère, absorbée par la réédition des poèmes érotiques de sa jeunesse, ne semblent prendre la mesure de la situation. Le retour d’Elsa engage les trois femmes à interroger leur lien indéfectible.

Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3535?showId=67820 »}]
Ton animal maternel – De retour au Costa Rica après des études en Europe, Elsa retrouve sa petite sœur Amalia, seule dans la maison familiale. De plus en plus insaisissable, celle-ci semble enfermé…

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