NOTRE SALUT, Le Trianon, Noisy-le-Sec
vendredi 11 septembre 2026 · Le Trianon · Noisy-le-Sec
Informations pratiques
NOTRE SALUT Vendredi 11 septembre, 20h00 Le Trianon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:44:00+02:00
Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:44:00+02:00
Septembre 1940. Henri Marre débarque seul à Vichy. Sans connaissances, il aspire à se faire une place dans le nouveau régime. Dans sa valise, son manuscrit politique autodidacte Notre salut qu’il entend faire publier. Henri veut aider à sauver la France de la débâcle, mais peut-être et surtout se sauver de sa propre débâcle…
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Notre salut – Septembre 1940. Henri Marre débarque seul à Vichy. Sans connaissances, il aspire à se faire une place dans le nouveau régime. Dans sa valise, son manuscrit politique autodidacte Notre…
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