AGENDA · Noisy-le-Sec
MAISON DE POUPEE, Le Trianon, Noisy-le-Sec
vendredi 18 septembre 2026 · Le Trianon · Noisy-le-Sec
Informations pratiques
MAISON DE POUPEE Vendredi 18 septembre, 19h45 Le Trianon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:45:00+02:00 – 2026-09-18T21:40:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:45:00+02:00 – 2026-09-18T21:40:00+02:00
MAISON DE POUPEE
Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3540?showId=67839 »}]
Maison de poupee
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