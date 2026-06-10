La Belle Saison Art de rue 2 secondes ! Soligny-la-Trappe dimanche 12 juillet 2026.

Soligny-la-Trappe

La Belle Saison Art de rue 2 secondes !

Terrain de basket Soligny-la-Trappe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 16:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Art de rue clown sans parole

2 Secondes !

Cie du Petit Monsieur

Après ses déboires, avec une cabine téléphonique, le Petit Monsieur poursuit son exploration des temps modernes.

Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, si ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont envahi notre quotidien ? Technologiquement brillant, incroyablement confortable, mais tellement sournois. Paul Durand, toujours coincé dans son costumes trois pièces, va l’apprendre à ses dépens… Toujours sans une parole, pour tout public, et burlesque, la suite des aventures du Petit Monsieur…

Ivan Chary, comédien clown Amandine Barrillon, metteur en scène

https://www.petitmonsieur.com/deux-secondes/

Profitez de ce spectacle pour passer un après-midi convivial Buvette organisée par le Comité des Fêtes de Soligny la Trappe avant et après le spectacle.

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes

Spectacle gratuit Pour toute la famille à partir de 8 ans

Durée 40 minutes .

Terrain de basket Soligny-la-Trappe 61380 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : La Belle Saison Art de rue 2 secondes !

L’événement La Belle Saison Art de rue 2 secondes ! Soligny-la-Trappe a été mis à jour le 2026-06-10 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE