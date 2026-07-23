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AGENDA · Les Velluire-sur-Vendée

La Belle Verte, guinguette culturelle et naturelle Les Velluire-sur-Vendée

samedi 15 août 2026 · Les Velluire-sur-Vendée

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
85770 Les Velluire-sur-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Les Velluire-sur-Vendée

La Belle Verte, guinguette culturelle et naturelle

Les Velluire-sur-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Mimi Bordel (chansons françaises festives)
Entrée gratuite avec une participation à prix libre pour les spectacles et concerts. Toute la saison boissons et planches apéro, galettes salées et sucrées presque tous les samedis.   .

Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 12 46 02 40  @assolabelleverte

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English :

Mimi Bordel (festive French songs)

L’événement La Belle Verte, guinguette culturelle et naturelle Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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