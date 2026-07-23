La Belle Verte, soirée Magie Les Velluire-sur-Vendée
samedi 29 août 2026 · Les Velluire-sur-Vendée
Informations pratiques
Les Velluire-sur-Vendée
La Belle Verte, soirée Magie
Les Velluire-sur-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
La Belle Verte, soirée Magie
19h30 magie de tables en tables
21h spectacle de magie de Cédric et Adrien
Entrée gratuite avec une participation à prix libre pour les spectacles et concerts.
Toute la saison boissons et planches apéro
Galettes salées et sucrées presque tous les samedis .
Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 46 02 40 @assolabelleverte
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English :
La Belle Verte, Magic Evening
L’événement La Belle Verte, soirée Magie Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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