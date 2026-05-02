La Biarrose Une course 100% féminine et solidaire face à l’océan Parvis sud Grande plage Biarritz

Biarritz

La Biarrose Une course 100% féminine et solidaire face à l’océan

Parvis sud Grande plage Boulevard du Général de Gaulle Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le dimanche 5 juillet 2026, La Biarrose, organisée par l’association Label Rose, cette course solidaire emblématique revient pour une édition encore plus festive et conviviale.

Comme chaque année, coureuses et marcheuses parcourront 7 km sur la côte basque, sans chrono ni compétition, juste pour le plaisir du sport et du partage. Le parcours, tenu secret jusqu’aux derniers jours, promet une immersion unique dans la beauté de Biarritz.

Nouveauté des séances d’entraînement en juin avec La Loge, salle de sport partenaire. Le jour J, un échauffement collectif sur la Grande Plage lancera l’événement.

Engagée dans la lutte contre le cancer du sein, La Biarrose soutient Keep A Breast et La Maison Goxa Leku. Retrouvez-les sur le parvis du Casino.

Enfin, un grand merci à Waroox pour l’affiche de cette édition anniversaire, fidèle à l’énergie et aux valeurs de La Biarrose ! .

Parvis sud Grande plage Boulevard du Général de Gaulle Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

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English : La Biarrose Une course 100% féminine et solidaire face à l’océan

L’événement La Biarrose Une course 100% féminine et solidaire face à l’océan Biarritz a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Biarritz