La Bible du déboulonnement, Allée André-Dupuis, Villeurbanne

La Bible du déboulonnement Samedi 20 juin, 21h30 Allée André-Dupuis Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T21:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T21:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:30:00+02:00

Le NOUS Théâtre redonne une voix à la mémoire de la ville. Avec La Bible du déboulonnement, l’auteur et metteur en scène haïtien orchestre un rituel urbain mêlant chorale et déambulation, pour « déboulonner » les récits officiels et questionner les traces de la colonisation.

À partir de 12 ans

Création

Coproduction des Ateliers Frappaz

Allée André-Dupuis Allée André-Dupuis Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Avec La Bible du déboulonnement, le NOUS Théâtre orchestre un rituel urbain mêlant chorale et déambulation, pour questionner les traces de la colonisation.

© Patrick Fabre