La Bible du déboulonnement, Allée André-Dupuis, Villeurbanne
La Bible du déboulonnement, Allée André-Dupuis, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
La Bible du déboulonnement Samedi 20 juin, 21h30 Allée André-Dupuis Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T21:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T21:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:30:00+02:00
Le NOUS Théâtre redonne une voix à la mémoire de la ville. Avec La Bible du déboulonnement, l’auteur et metteur en scène haïtien orchestre un rituel urbain mêlant chorale et déambulation, pour « déboulonner » les récits officiels et questionner les traces de la colonisation.
À partir de 12 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Allée André-Dupuis Allée André-Dupuis Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Avec La Bible du déboulonnement, le NOUS Théâtre orchestre un rituel urbain mêlant chorale et déambulation, pour questionner les traces de la colonisation.
© Patrick Fabre
À voir aussi à Villeurbanne (Métropole de Lyon)
- CLUTCH LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 2 juin 2026
- Meet & Fabrik L’EXPO I Factory Villeurbanne 2 juin 2026
- Festival Les Intergalactiques La Rayonne 7 Rue Henri Legay, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 5 juin 2026
- PUBLIC IMAGE LTD – PUBLIC IMAGE LTD – This is not the last LE TRANSBORDEUR Villeurbanne 5 juin 2026
- DaviD – MC FLY LA RAYONNE Villeurbanne 11 juin 2026