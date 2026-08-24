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La bibliothèque au village retraite Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud

lundi 2 novembre 2026 · Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud · Saint-Aubin-le-Cloud

La bibliothèque au village retraite Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
lundi 2 novembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud
Adresse
Rue Edouard Pied
Ville
79450 Saint-Aubin-le-Cloud
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Saint-Aubin-le-Cloud

La bibliothèque au village retraite

Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud Rue Edouard Pied Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 15:30:00
fin : 2026-11-02 16:30:00

Date(s) :
2026-11-02

Chaque mois, les bibliothécaires partagent leur sélection de livres et proposent des lectures autour d’un café.

Sans réservation   .

Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud Rue Edouard Pied Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 35 08 

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English : La bibliothèque au village retraite

L’événement La bibliothèque au village retraite Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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