La bibliothèque au village retraite Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud
lundi 2 novembre 2026 · Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud · Saint-Aubin-le-Cloud
Informations pratiques
Saint-Aubin-le-Cloud
La bibliothèque au village retraite
Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud Rue Edouard Pied Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 15:30:00
fin : 2026-11-02 16:30:00
Date(s) :
2026-11-02
Chaque mois, les bibliothécaires partagent leur sélection de livres et proposent des lectures autour d’un café.
Sans réservation .
Village retraite de Saint-Aubin-le-Cloud Rue Edouard Pied Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 35 08
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English : La bibliothèque au village retraite
L’événement La bibliothèque au village retraite Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine