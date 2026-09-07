AGENDA · Vaujours
La bibliothèque confirme son Hypotez, Maison du temps libre, Vaujours
samedi 3 octobre 2026 · Maison du temps libre · Vaujours
Informations pratiques
La bibliothèque confirme son Hypotez Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Maison du temps libre Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Exposition du 21 septembre au 3 octobre 2026 de l’artiste valjovien Hypotez.
Un vernissage viendra cloturer cet évènement le 3 octobre à 17h.
Maison du temps libre 78 rue de meaux 93410 Vaujours Vaujours 93410 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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