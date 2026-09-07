La bibliothèque confirme son Hypotez, Maison du temps libre, Vaujours

Informations pratiques

La bibliothèque confirme son Hypotez Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Maison du temps libre Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Exposition du 21 septembre au 3 octobre 2026 de l’artiste valjovien Hypotez.

Un vernissage viendra cloturer cet évènement le 3 octobre à 17h.

Maison du temps libre 78 rue de meaux 93410 Vaujours Vaujours 93410 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Biblis en folie 2026

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