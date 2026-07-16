La Bibliothèque d’Alsace vous ouvre ses portes !, Bibliothèque d’Alsace, Colmar

Informations pratiques

La Bibliothèque d’Alsace vous ouvre ses portes ! Vendredi 2 octobre, 09h00 Bibliothèque d’Alsace Collectivité européenne d’Alsace

Evénement réservé aux élus, bénévoles, agents publics et partenaires de la Lecture publique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Rencontre professionnelle

L’équipe de la Bibliothèque d’Alsace vous accueille pour un temps de découvertes et d’échanges. Bénéficiez d’un accueil VIP ; découvrez, en avant première les nouveaux outils de médiation de la BdA ; rencontrez les agents qui œuvrent au développement de la Lecture publique en Alsace et vous accompagnent au quotidien à la transformation des bibliothèques en lieu de vie accessible et citoyen.

Objectifs généraux :

> Mieux connaître les missions de la Bibliothèque d’Alsace

> Rencontrer les agents de la BdA

> Faire partie d’une dynamique de lecture publique.

Objectifs spécifiques :

> Découvrir ou redécouvrir les sites, missions et services de la BdA

> Partager des expériences, connaissances et/ou compétences de gestion d’un établissement de lecture publique

> Échanger autour de questions du quotidien afin de mieux faire fonctionner sa bibliothèque.

Bibliothèque d’Alsace 75 rue de Morat 68000 Colmar Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.alsace.eu/pro/developper-les-competences/formations/gerer-la-bibliotheque-au-quotidien/la-bibliotheque-dalsace-vous-ouvre-ses-portes »}]

Biblis en folie 2026

©BdA