La Bibliothèque d’Alsace vous ouvre ses portes !, Bibliothèque d’Alsace, Colmar
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque d'Alsace · Colmar
Informations pratiques
La Bibliothèque d’Alsace vous ouvre ses portes ! Vendredi 2 octobre, 09h00 Bibliothèque d’Alsace Collectivité européenne d’Alsace
Evénement réservé aux élus, bénévoles, agents publics et partenaires de la Lecture publique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00
Rencontre professionnelle
L’équipe de la Bibliothèque d’Alsace vous accueille pour un temps de découvertes et d’échanges. Bénéficiez d’un accueil VIP ; découvrez, en avant première les nouveaux outils de médiation de la BdA ; rencontrez les agents qui œuvrent au développement de la Lecture publique en Alsace et vous accompagnent au quotidien à la transformation des bibliothèques en lieu de vie accessible et citoyen.
Objectifs généraux :
> Mieux connaître les missions de la Bibliothèque d’Alsace
> Rencontrer les agents de la BdA
> Faire partie d’une dynamique de lecture publique.
Objectifs spécifiques :
> Découvrir ou redécouvrir les sites, missions et services de la BdA
> Partager des expériences, connaissances et/ou compétences de gestion d’un établissement de lecture publique
> Échanger autour de questions du quotidien afin de mieux faire fonctionner sa bibliothèque.
Bibliothèque d’Alsace 75 rue de Morat 68000 Colmar Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.alsace.eu/pro/developper-les-competences/formations/gerer-la-bibliotheque-au-quotidien/la-bibliotheque-dalsace-vous-ouvre-ses-portes »}]
Biblis en folie 2026
©BdA
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