La Bibliothèque d’Alsace vous ouvre ses portes !, Bibliothèque d’Alsace de TRUCHTERSHEIM, Truchtersheim

Informations pratiques

La Bibliothèque d’Alsace vous ouvre ses portes ! Vendredi 2 octobre, 09h00 Bibliothèque d’Alsace de TRUCHTERSHEIM Collectivité européenne d’Alsace

Evénement réservé aux élus, bénévoles, agents publics et partenaires de la Lecture publique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Rencontre professionnelle

L’équipe de la Bibliothèque d’Alsace vous accueille pour un temps de découvertes et d’échanges. Bénéficiez d’un accueil VIP ; découvrez, en avant première les nouveaux outils de médiation de la BdA ; rencontrez les agents qui œuvrent au développement de la Lecture publique en Alsace et vous accompagnent au quotidien à la transformation des bibliothèques en lieu de vie accessible et citoyen.

Objectifs généraux :

> Mieux connaître les missions de la Bibliothèque d’Alsace

> Rencontrer les agents de la BdA

> Faire partie d’une dynamique de lecture publique.

Objectifs spécifiques :

> Découvrir ou redécouvrir les sites, missions et services de la BdA

> Partager des expériences, connaissances et/ou compétences de gestion d’un établissement de lecture publique

> Échanger autour de questions du quotidien afin de mieux faire fonctionner sa bibliothèque.

Bibliothèque d’Alsace de TRUCHTERSHEIM 44 rue du Sonnenberg 67370 TRUCHTERSHEIM Truchtersheim 67370 Truchtersheim Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.alsace.eu/pro/developper-les-competences/formations/gerer-la-bibliotheque-au-quotidien/la-bibliotheque-dalsace-vous-ouvre-ses-portes »}]

Biblis en folie 2026

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