La Bibliothèque de Genève à travers le temps, Bibliothèque de Genève, Genève

Informations pratiques

La Bibliothèque de Genève à travers le temps Jeudi 24 septembre, 18h00 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

Depuis sa création en 1559 jusqu’à aujourd’hui, la Bibliothèque de Genève n’a cessé de se transformer, tout en veillant à collecter, préserver et transmettre un patrimoine inestimable pour les générations futures. Pénétrez dans les entrailles de l’institution, découvrez quelles sont ses missions et plongez dans son histoire, intimement liée à celle de la Cité!

Gratuit, visite en français par Tiffany Sarre, médiatrice culturelle

Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Durée: environ une heure

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/

Une visite gratuite vous invite à découvrir la Bibliothèque de Genève aux Bastions.

Bibliothèque de Genève / Stéphane Pecorini