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La Bibliothèque de Genève à travers le temps, Bibliothèque de Genève, Genève

jeudi 24 septembre 2026 · Bibliothèque de Genève · Genève

La Bibliothèque de Genève à travers le temps, Bibliothèque de Genève, Genève

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de Genève
Adresse
Promenade des Bastions 8, 1205 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
CHF 0.-

La Bibliothèque de Genève à travers le temps Jeudi 24 septembre, 18h00 Bibliothèque de Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

Depuis sa création en 1559 jusqu’à aujourd’hui, la Bibliothèque de Genève n’a cessé de se transformer, tout en veillant à collecter, préserver et transmettre un patrimoine inestimable pour les générations futures. Pénétrez dans les entrailles de l’institution, découvrez quelles sont ses missions et plongez dans son histoire, intimement liée à celle de la Cité!

Gratuit, visite en français par Tiffany Sarre, médiatrice culturelle
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Durée: environ une heure

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/
Une visite gratuite vous invite à découvrir la Bibliothèque de Genève aux Bastions.

Bibliothèque de Genève / Stéphane Pecorini

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