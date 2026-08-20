La Bibliothèque de Genève à travers le temps, Bibliothèque de Genève, Genève
vendredi 15 janvier 2027 · Bibliothèque de Genève · Genève
Informations pratiques
La Bibliothèque de Genève à travers le temps Vendredi 15 janvier 2027, 12h15 Bibliothèque de Genève
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-15T12:15:00+01:00 – 2027-01-15T13:15:00+01:00
Fin : 2027-01-15T12:15:00+01:00 – 2027-01-15T13:15:00+01:00
Depuis sa création en 1559 jusqu’à aujourd’hui, la Bibliothèque de Genève n’a cessé de se transformer, tout en veillant à collecter, préserver et transmettre un patrimoine inestimable pour les générations futures. Pénétrez dans les entrailles de l’institution, découvrez quelles sont ses missions et plongez dans son histoire, intimement liée à celle de la Cité!
Gratuit, visite en français par Tiffany Sarre, médiatrice culturelle
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Durée: environ une heure
Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève Genève 1204 Cité Genève +41 22 418 28 00 http://www.bge-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-geneve/
Une visite gratuite vous invite à découvrir la Bibliothèque de Genève aux Bastions.
Bibliothèque de Genève / Stéphane Pecorini
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