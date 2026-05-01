La bibliothèque fête ses 10 ans Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers
La bibliothèque fête ses 10 ans Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers samedi 9 mai 2026.
Saint-Pardoux-Soutiers
La bibliothèque fête ses 10 ans
Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 17:30:00
Date(s) :
2026-05-09
La bibliothèque de Saint-Pardoux-Soutiers fêtera ses 10 ans ! .
Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La bibliothèque fête ses 10 ans
L’événement La bibliothèque fête ses 10 ans Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-04 par CC Val de Gâtine