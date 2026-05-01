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La bibliothèque fête ses 10 ans Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers

La bibliothèque fête ses 10 ans Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers

La bibliothèque fête ses 10 ans Ancien presbytère Saint-Pardoux-Soutiers samedi 9 mai 2026.

Lieu : Ancien presbytère

Adresse : 2 place de l'Araucaria

Ville : 79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Saint-Pardoux-Soutiers

La bibliothèque fête ses 10 ans

Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 17:30:00

Date(s) :
2026-05-09

La bibliothèque de Saint-Pardoux-Soutiers fêtera ses 10 ans !   .

Ancien presbytère 2 place de l’Araucaria Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : La bibliothèque fête ses 10 ans

L’événement La bibliothèque fête ses 10 ans Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-05-04 par CC Val de Gâtine

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