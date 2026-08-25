La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 16:00 – 18:00

Gratuit : oui En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Venez tester en famille notre sélection de jeux de société pour tous les âges.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/



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