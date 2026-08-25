AGENDA · Nantes99vues
La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Luce Courville Nantes
mercredi 23 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-23 14:00 – 16:00
Gratuit : non En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Jeux de société en partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des PavésEn famille, venez découvrir les jeux coups de cœur des ludothécaires.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Journée d’arts du déplacement – Jardin des Lauriers, Jardin des Lauriers – Michèle Palas, Nantes 25 août 2026
- Balade en antiquité, Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 25 août 2026
- Découverte du Jardin Extraordinaire, Le Jardin Extraordinaire, Nantes 25 août 2026
- Patouilles et histoires, Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère, Nantes 25 août 2026
- Balade contée, Parc de la Moutonnerie, Nantes 25 août 2026