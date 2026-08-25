La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-23 14:00 – 16:00

Gratuit : non En famille – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Jeux de société en partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des PavésEn famille, venez découvrir les jeux coups de cœur des ludothécaires.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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