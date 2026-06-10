LA BIBLIOTHÈQUE PREND L’AIR : Nouveau Studio Théâtre Nantes
LA BIBLIOTHÈQUE PREND L’AIR : Nouveau Studio Théâtre Nantes vendredi 28 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 16:30 – 18:30
Gratuit : oui Gratuit Tout public
Cet été la bibliothèque municipale vient prendre l’air dans la cour du Nouveau Studio Théâtre !!VEN 10 JUILLET & VEN 28 AOÛT (16h30 à 18h30)[Ouvert à tous.tes – Bar/Goûter sur place]Deux bibliothécaires seront présent.e.s pour vous faire décourvir divers supports de lecture (Kamishibaïs, Tapissimots, Livres Pop Ups, Leporello…) ainsi que des jeux de société.Des joyeux moments de partage autour du livre et de la thématique du spectacle pour petits et grands !Les trois compagnies résidentes au Nouveau Studio Théâtre (2025-2027) auront spécialement sélectionné des ouvrages et des références littéraires afin de partager leurs univers artistiques.Des occasions uniques pour venir profiter de la cour autrement, (re)découvrir le lieu et passer un moment chaleureux. En partenariat avec les services bibliothèque de la Ville.
Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 0251861306
Afficher la carte du lieu Nouveau Studio Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Vote Festival Street Art Fresque Maison de quartier La Mano, Maison de quartier La Mano, Nantes 10 juin 2026
- Les rendez-vous du jeu vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes 10 juin 2026
- Duathlon des Dervallières pour les 8-17 ans, Gymnase Jean Ogé, Nantes 10 juin 2026
- Saison Vagabonde : atelier sérigraphie – Nahomi Del Aguila, Boulevard de l’Estuaire – Coulée verte, Nantes 10 juin 2026
- Atelier montage vidéo, Maison de quartier Bottière, Nantes 10 juin 2026