LA BIBLIOTHÈQUE PREND L’AIR : Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-28 16:30 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Cet été la bibliothèque municipale vient prendre l’air dans la cour du Nouveau Studio Théâtre !!VEN 10 JUILLET & VEN 28 AOÛT (16h30 à 18h30)[Ouvert à tous.tes – Bar/Goûter sur place]Deux bibliothécaires seront présent.e.s pour vous faire décourvir divers supports de lecture (Kamishibaïs, Tapissimots, Livres Pop Ups, Leporello…) ainsi que des jeux de société.Des joyeux moments de partage autour du livre et de la thématique du spectacle pour petits et grands !Les trois compagnies résidentes au Nouveau Studio Théâtre (2025-2027) auront spécialement sélectionné des ouvrages et des références littéraires afin de partager leurs univers artistiques.Des occasions uniques pour venir profiter de la cour autrement, (re)découvrir le lieu et passer un moment chaleureux. En partenariat avec les services bibliothèque de la Ville.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 0251861306



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