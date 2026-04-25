La Bière Ki’Cool Rue Jean-Baptiste Brusset Marnay
La Bière Ki’Cool Rue Jean-Baptiste Brusset Marnay samedi 19 septembre 2026.
Marnay
La Bière Ki’Cool
Rue Jean-Baptiste Brusset Lieu-dit Le Paquey Marnay Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 01:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La Bière Ki Cool revient pour sa 10ᵉ édition !Le rendez-vous est donné le samedi 19 septembre 2026 à Marnay. Une journée et une soirée festive vous attendent, entre brasseurs, concerts, restauration et animations… .
Rue Jean-Baptiste Brusset Lieu-dit Le Paquey Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : La Bière Ki’Cool
L’événement La Bière Ki’Cool Marnay a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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