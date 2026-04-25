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La Bière Ki’Cool Rue Jean-Baptiste Brusset Marnay

La Bière Ki’Cool Rue Jean-Baptiste Brusset Marnay

La Bière Ki’Cool Rue Jean-Baptiste Brusset Marnay samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Rue Jean-Baptiste Brusset

Adresse : Lieu-dit Le Paquey

Ville : 70150 Marnay

Département : Haute-Saône

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marnay

La Bière Ki’Cool

Rue Jean-Baptiste Brusset Lieu-dit Le Paquey Marnay Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 01:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La Bière Ki Cool revient pour sa 10ᵉ édition !Le rendez-vous est donné le samedi 19 septembre 2026 à Marnay. Une journée et une soirée festive vous attendent, entre brasseurs, concerts, restauration et animations…   .

Rue Jean-Baptiste Brusset Lieu-dit Le Paquey Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : La Bière Ki’Cool

L’événement La Bière Ki’Cool Marnay a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN

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