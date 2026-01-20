Sortie Famille descente de l’Ognon en canoë

Marnay Haute-Saône

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Sortie famille encadrée par les éducateurs sportifs de la CCVM descente de la rivière Ognon, parcours à venir… Prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner. Inscriptions obligatoires. Places très limitées. .

Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91 contact@ot-valmarnaysien.com

