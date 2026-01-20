Sortie Famille descente de l’Ognon en canoë Marnay
Sortie Famille descente de l’Ognon en canoë Marnay samedi 13 juin 2026.
Sortie Famille descente de l’Ognon en canoë
Marnay Haute-Saône
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Sortie famille encadrée par les éducateurs sportifs de la CCVM descente de la rivière Ognon, parcours à venir… Prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner. Inscriptions obligatoires. Places très limitées. .
Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91 contact@ot-valmarnaysien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie Famille descente de l’Ognon en canoë
L’événement Sortie Famille descente de l’Ognon en canoë Marnay a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN