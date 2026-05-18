Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RAID MARNAYSIEN Marnay

RAID MARNAYSIEN Marnay

RAID MARNAYSIEN Marnay dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 70150 Marnay

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marnay

RAID MARNAYSIEN

Marnay Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Course d’orientation en binôme enchainent épreuve de VTT, course à pied & canoë. 2 défis la formule originale (canoë, vélo, course à pied) ou duathlon VAE (canoë et vélo VAE uniquement).   .

Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 45 16 84  infos.raidmarnaysien@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RAID MARNAYSIEN

L’événement RAID MARNAYSIEN Marnay a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN

À voir aussi à Marnay (Haute-Saône)