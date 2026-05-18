Marnay

RAID MARNAYSIEN

Marnay Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Course d’orientation en binôme enchainent épreuve de VTT, course à pied & canoë. 2 défis la formule originale (canoë, vélo, course à pied) ou duathlon VAE (canoë et vélo VAE uniquement). .

Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 45 16 84 infos.raidmarnaysien@gmail.com

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English : RAID MARNAYSIEN

L’événement RAID MARNAYSIEN Marnay a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN