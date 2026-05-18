RAID MARNAYSIEN Marnay
RAID MARNAYSIEN Marnay dimanche 5 juillet 2026.
Marnay
RAID MARNAYSIEN
Marnay Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Course d’orientation en binôme enchainent épreuve de VTT, course à pied & canoë. 2 défis la formule originale (canoë, vélo, course à pied) ou duathlon VAE (canoë et vélo VAE uniquement). .
Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 45 16 84 infos.raidmarnaysien@gmail.com
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English : RAID MARNAYSIEN
L’événement RAID MARNAYSIEN Marnay a été mis à jour le 2026-05-18 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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