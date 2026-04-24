Visites guidées de Marnay Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay

Marnay

Visites guidées de Marnay

Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Grande Rue Marnay Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Pendant 1 h 30, partez à la découverte de l’histoire et des monuments de Marnay, Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Les ruelles, les trajes, l’église, l’hôtel de ville, le lavoir… sans oublier le château, n’auront plus aucun secret pour vous ! .

Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Grande Rue Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91 contact@ot-valmarnaysien.com

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English : Visites guidées de Marnay

L’événement Visites guidées de Marnay Marnay a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN