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Visites guidées de Marnay Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay

Visites guidées de Marnay Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay

Visites guidées de Marnay Office de Tourisme du Val Marnaysien Marnay mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Office de Tourisme du Val Marnaysien

Adresse : 23 Grande Rue

Ville : 70150 Marnay

Département : Haute-Saône

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marnay

Visites guidées de Marnay

Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Grande Rue Marnay Haute-Saône

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Pendant 1 h 30, partez à la découverte de l’histoire et des monuments de Marnay, Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Les ruelles, les trajes, l’église, l’hôtel de ville, le lavoir… sans oublier le château, n’auront plus aucun secret pour vous !   .

Office de Tourisme du Val Marnaysien 23 Grande Rue Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91  contact@ot-valmarnaysien.com

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English : Visites guidées de Marnay

L’événement Visites guidées de Marnay Marnay a été mis à jour le 2026-04-24 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN

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