Marnay

Visite guidée de Marnay, Cité de Caractère

23 Grande Rue Marnay Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Partez sur les traces des seigneurs les plus illustres de Marnay ! Cet été, l’Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose une visite guidée de la cité tous les mardis matins. Vous découvrirez les monuments emblématiques comme l’Hôtel de Santans, les maisons de caractère, l’église Saint-Symphorien, les trajes ou encore le château. .

23 Grande Rue Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 90 91

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English : Visite guidée de Marnay, Cité de Caractère

L’événement Visite guidée de Marnay, Cité de Caractère Marnay a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN