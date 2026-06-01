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Rediffusion Match Route de Besançon Marnay

Rediffusion Match Route de Besançon Marnay

Rediffusion Match Route de Besançon Marnay samedi 27 juin 2026.

Lieu : Route de Besançon

Adresse : Restaurant La Terrasse

Ville : 70150 Marnay

Département : Haute-Saône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 11 11 Tarif enfant Tarif enfant

Marnay

Rediffusion Match

Route de Besançon Restaurant La Terrasse Marnay Haute-Saône

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Rediffusion Match finale TOP 14 RUGBY, repas barbecue pour les adultes et menu pour les enfants (tenders, frites, glace). Réservations obligatoires.   .

Route de Besançon Restaurant La Terrasse Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 10 32 11 

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English : Rediffusion Match

L’événement Rediffusion Match Marnay a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN

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