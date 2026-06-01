Rediffusion Match Route de Besançon Marnay
Rediffusion Match Route de Besançon Marnay samedi 27 juin 2026.
Marnay
Rediffusion Match
Route de Besançon Restaurant La Terrasse Marnay Haute-Saône
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rediffusion Match finale TOP 14 RUGBY, repas barbecue pour les adultes et menu pour les enfants (tenders, frites, glace). Réservations obligatoires. .
Route de Besançon Restaurant La Terrasse Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 10 32 11
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English : Rediffusion Match
L’événement Rediffusion Match Marnay a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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