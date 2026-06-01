Soirée Tatoo Flash Concert Route de Besançon Marnay

Marnay

Soirée Tatoo Flash Concert

Route de Besançon Restaurant La Terrasse Camping Marnay Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Soirée au restaurant La Terrasse du Camping Woka de Marnay. Présence de Lutin’Art Tatoo qui vous proposera des Flash Tattoo. Animation musicale assurée par Les Filles du Déclin ! Réservations conseillées. .

Route de Besançon Restaurant La Terrasse Camping Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 10 32 11

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English : Soirée Tatoo Flash Concert

L’événement Soirée Tatoo Flash Concert Marnay a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN