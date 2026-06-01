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Soirée Tatoo Flash Concert Route de Besançon Marnay

Soirée Tatoo Flash Concert Route de Besançon Marnay

Soirée Tatoo Flash Concert Route de Besançon Marnay vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Route de Besançon

Adresse : Restaurant La Terrasse Camping

Ville : 70150 Marnay

Département : Haute-Saône

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Marnay

Soirée Tatoo Flash Concert

Route de Besançon Restaurant La Terrasse Camping Marnay Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Soirée au restaurant La Terrasse du Camping Woka de Marnay. Présence de Lutin’Art Tatoo qui vous proposera des Flash Tattoo. Animation musicale assurée par Les Filles du Déclin ! Réservations conseillées.   .

Route de Besançon Restaurant La Terrasse Camping Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 10 32 11 

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English : Soirée Tatoo Flash Concert

L’événement Soirée Tatoo Flash Concert Marnay a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN

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