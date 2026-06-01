Soirée Tatoo Flash Concert Route de Besançon Marnay
Soirée Tatoo Flash Concert Route de Besançon Marnay vendredi 26 juin 2026.
Marnay
Soirée Tatoo Flash Concert
Route de Besançon Restaurant La Terrasse Camping Marnay Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Soirée au restaurant La Terrasse du Camping Woka de Marnay. Présence de Lutin’Art Tatoo qui vous proposera des Flash Tattoo. Animation musicale assurée par Les Filles du Déclin ! Réservations conseillées. .
Route de Besançon Restaurant La Terrasse Camping Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 10 32 11
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English : Soirée Tatoo Flash Concert
L’événement Soirée Tatoo Flash Concert Marnay a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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